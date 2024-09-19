В Коломые работница интерната избила подопечную: Лубинец отреагировал

В Ивано-Франковской области работница интерната избила свою подопечную. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент, назвав его недопустимым.

Произошло избиение в Коломыйском психоневрологическом интернате. Как сообщил Дмитрий Лубинец, об этом инциденте ему сообщили в среду, 18 сентября.

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У пострадавшей обнаружили большие синяки

Соответствующая информация поступила в Представительство омбудсмена в Ивано-Франковской области.

Реакция была мгновенной – моя представительница в области Евгения Мнишенко совместно с командой немедленно выехала на место происшествия. Во время посещения заведения были проверены условия пребывания подопечных в интернате на соблюдение прав человека,

– написал Лубинец.

Удалось пообщаться с руководством заведения и потерпевшей. У последней обнаружили большие синяки на спине и по бокам.

На место вызвали сотрудников полиции. Они открыли уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения.

"Сейчас начали досудебное расследование, обстоятельства совершения преступления выясняются", – добавил омбудсмен.

По его словам, руководство заведения отстранило от работы работницу, которая причастна к избиению. Сейчас также проводится служебное расследование.

️Подчеркну, что никто не должен быть подвергнут жестокому обращению или наказанию! А если, к сожалению, подобное случилось – сразу должна быть мгновенная реакция государственных органов, а виновные – привлечены к ответственности!

– подытожил Дмитрий Лубинец.

Последствия избиения женщины в Коломыйском интернате / Фото Дмитрия Лубинца