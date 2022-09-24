В Иране заговорили о "внешнем влиянии" на отношения с Украиной: жесткая реакция МИД

Украина ответила Ирану на обвинение во "внешнем влиянии". Подчеркнули, что единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые ВСУ сбивают в нашем небе.

Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Об этом в комментарии 24 каналу заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Он добавил, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия в россию для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии".

Что этому предшествовало

Иран заявил, что "жалеет" о решении Украины снизить уровень отношений из-за поставок иранских беспилотников в россию.

Более того, представитель МИД Ирана Насер Канаани "советовал" Украине "воздержаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

Иран поставляет беспилотники в россию

Еще в начале августа американский Институт изучения войны сообщил, что Иран мог отправить БПЛА в россию. Писали, что оккупанты уже начали тренироваться с иранскими беспилотниками. В Белом доме сообщили, что россияне действительно забрали часть дронов с иранского аэродрома и их уже доставили в рф.

В сентябре украинские военные неоднократно сбивали иранские дроны, хотя и захватчики маскируют их другими марками. Президент Владимир Зеленский поручил МИДу отреагировать на это.

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