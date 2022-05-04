В Ирпене обнаружили растяжки в парке возле детской больницы

Нацгвагрдейцы обнаружили в Ирпене растяжки. Они лежали в парке возле больницы.

Растяжки заметили на пересечении улиц Давидчука и Гоголя. Их было 3 штуки. Об этом сообщили 3 мая.

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На пересечении улиц Давидчука и Гоголя наши гвардейцы нашли в парке три растяжки, которые покинули оккупанты,

– говорится в сообщении.



В Ирпене нашли растяжки / Фото Нацгвардии

Нацгвардейцы тщательно обследуют всю территорию парка и детской больницы Давидчука.



Вражеские растяжки в Киевской области / Фото Нацгвардии

Массовые авиаудары по Украине 3 мая

! Будьте осторожны, не ходите по этим территориям сами и не выгуливайте своих домашних любимцев.

3 мая вечером взрывы раздавались в Виннице, Львове, Киеве, Одессе, Николаеве, Кировоградской области, Закарпатье и Днепропетровщине. Российские оккупанты нанесли авиаудары почти через полтора часа после объявления воздушной тревоги. Ее, к слову, объявили почти во всех областях Украины.

В Виннице, к счастью, сработало ПВО. Обломки ракет ищут. Об этом сообщили в местном ОВА.

Впервые за время войны русские захватчики ударили по Закарпатью. Ракета прилетела в горный район. Информацию о возможных жертвах и повреждениях уточняют.

По Львовщине и Львову нанесли несколько ракетных ударов. Поэтому в части города есть перебои с электроснабжением. Впоследствии мэр Львова сообщил, что в результате ракетного удара в городе повредились 3 электроподстанции.

Укрзализныця сообщила, что 13 поездов на подъезде во Львов будут следовать с задержкой. В результате обстрелов пострадали 2 жителя.

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