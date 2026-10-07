В Испании скончалась 87-летняя женщина, выселение которой из дома вызвало в стране массовые протесты

В среду, 7 октября, в Мадриде скончалась 87-летняя Марикармен Абаскаль. Выселение этой женщины вызвало общенациональные протесты, связанные с жилищным кризисом в Испании, и политический скандал.

Из-за этого премьер-министр страны объявил о проведении досрочных выборов. Об этом сообщила BBC со ссылкой на профсоюз арендаторов Мадрида.

Что известно о протестах?

В четверг, 23 сентября, Марикармен Абаскаль силой вынесли на носилках из квартиры, в которой она прожила более 70 лет. Эти события повлекли за собой политический кризис в Испании.

Женщина смогла позволить себе существенное повышение арендной платы. Компания, владевшая квартирой, впоследствии предложила ей вернуться и снизила сумму, однако арендаторша не смогла подписать договор, так как была госпитализирована.

С сожалением сообщаем, что Марикармен сегодня скончалась,

– написали в профсоюзе арендаторов Мадрида.

Они отметили, что ее ситуация стала "поворотным моментом в истории этой страны".

Абаскаль стала символом жилищного кризиса в Испании. Арендодатель поднял арендную плату с 500 евро до 2650. Впоследствии сумму уменьшили до 1650 евро, однако это на 300 евро больше, чем пенсия женщины.

В стране вспыхнули протесты, требовавшие от коалиционного правительства принять законодательство о чрезвычайном жилье, которое позже отклонил Конгресс. После этого десятки тысяч человек выходили на протесты по всей стране.

Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ему вернуться домой, это решение пришло слишком поздно. Абсолютно неизбежна ситуация после процесса пыток,

– сообщил Мадридский профсоюз арендаторов.

После объявления о смерти Абаскаль протестующие собрались на одной из главных площадей Мадрида, Пуэрта-дель-Соль, на много дней ставшая лагерем протестующих. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования семье и близким Марикармен.

Напомним, что в понедельник, 5 октября, премьер-министр распустил парламент. Педро Санчес объявил досрочные выборы, которые должны пройти в конце ноября.