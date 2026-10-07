Через нього прем'єр-міністр країни оголосив дострокові вибори. Про це повідомили у BBC з посиланням на профспілку орендарів Мадрида.

Що відомо про протести?

У четвер, 23 вересня, Марікармен Абаскаль насильно винесли на ношах з квартири, в якій вона прожила понад 70 років. Ці події спричинили політичну кризу в Іспанії.

Жінка змогла дозволити собі суттєве підвищення орендної плати. Компанія, яка володіла квартирою, згодом запропонувала їй повернутися та зменшила суму, проте квартирантка не змогла підписати угоду, бо була госпіталізована.

З жалем повідомляємо, що Марікармен сьогодні померла,

– написали у профспілці орендарів Мадрида.

Вони зазначили, що її ситуація стала "поворотним моментом в історії цієї країни".

Абаскаль стала символом житлової кризи в Іспанії. Орендодавець підняв орендну плату з 500 євро до 2650. Згодом суму зменшили до 1650 євро, проте це на 300 євро більше, ніж пенсія жінки.

У країні спалахнули протести, які вимагали від коаліційного уряду ухвалити законодавство про надзвичайне житло, яке пізніше відхилив Конгрес. Після того десятки тисяч людей виходили на протести по всій країні.

Хоча було досягнуто історичної угоди, яка дозволила б їй повернутися додому, це рішення прийшло надто пізно. Абсолютно неминуча ситуація після процесу тортур,

– повідомила Мадридська спілка орендарів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив слова співчуття родині та близьким Марікармен. Після оголошення про смерть Абаскаль протестувальники зібралися на одній з головних площ Мадрида, Пуерта-дель-Соль, яка на багато днів стала табором протестувальників.

Нагадаємо, що у понеділок, 5 жовтня, прем'єр-міністр розпустив парламент. Педро Санчес оголосив дострокові вибори, які мають відбутися в кінці листопада.