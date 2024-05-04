В ISW назвали главную цель России в Украине на 2024 год

Россия не отказалась от своих захватнических планов в отношении украинских территорий. Главной целью Кремля и дальше остается полный захват Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны. Они также проанализировали последние заявления официальных лиц о ситуации на фронте.

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ISW о главной цели России в войне

Аналитики ISW, ссылаясь на заявления официальных лиц, отмечают, что главной целью России на 2024 год остается план по захвату Донецкой и Луганской областей. Об этом, в частности, свидетельствует и план наступательной операции, которая должна начаться летом 2024 года.

Тезис о том, что Россия планирует захватить все территории Донецкой и Луганской областей, в недавнем интервью The Times подтвердил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк. Он также добавил, что российские военные попытаются оккупировать Запорожскую область, а также Харьков и Сумы. Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью The Economist также заявил, что в Кремле не отказались от планов захватить Донецкую и Луганскую области.

Говоря о планах россиян захватить Харьков и Сумы, Павлюк отметил, что пока непонятно, насколько серьезный план врага и удастся ли ему захватить оба города. В то же время в ISW продолжают оценивать, что российским войскам будет трудно захватить Харьков, но российская наступательная операция в этом районе, вероятно, оттянет и закрепит украинские силы с других участков линии фронта.

Павлюк также заявил, что украинские силы делают все возможное, чтобы остановить попытки России захватить Часов Яр, но отметил, что российские силы имеют артиллерийское преимущество 10:1 над украинскими силами и "полное преимущество в воздухе", вероятно, имея в виду способность атаковать управляемыми авиабомбами. Что же касается ситуации вокруг Часова Яра, то в ГУР считают, что Россия не сможет захватить его в ближайшее время.

В отчете ISW также ссылались и на заявления Владимира Зеленского, который недавно отметил, что Украина сосредоточена на Авдеевском направлении, где в последнее время враг постоянно давит на позиции ВСУ. Президент Украины сообщил, что оккупанты планируют усиливать наступление летом 2024 года, и добавил, что наша страна столкнулась уже с "новым этапом войны".

Какова ситуация на фронте