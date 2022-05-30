В ISW оценили шансы россиян в интенсивных городских боях за Северодонецк
Источник:ISW
Специалисты Института изучения войны ISW считают, что не верят в значительный прогресс россиян в уличных боях за Северодонецк. Мол, из-за медленного продвижения они на нем зациклятся.
Это заставит сбавлять приоритеты продвижения нашего врага. Аналитику событий в Украине 29 мая подготовили три эксперта – Каролина Хирд, Мэйсон Кларк и Джордж Баррос.
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Аппетиты захватчиков постепенно уменьшаются
В исследовании отметили, что в этот день россияне продолжали пытаться штурмовать город. Однако они "не совершили никакого подтвержденного продвижения".
Российский прогресс в интенсивных городских сражениях, вероятно, будет медленным. Российская кампания на востоке Украины, которая имела целью захватить всю Луганскую и Донецкую области, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке,
– допустили в ISW.
Такое изменение целей россиян объяснили тем, что российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций. По мнению аналитиков, это заставит уменьшать их приоритеты продвижения – к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана. Вместо этого кафиры будут сосредоточивать имеющиеся у них силы в Северодонецке по меньшей мере в течение нескольких ближайших дней.
Боевые действия на Востоке Украины 29 мая / Карта ISW
Чего достигают россияне по мнению экспертов ISW
- Основные усилия врага по-прежнему сосредоточены на Востоке. В целом там есть одна основная группировка кафиров, а также три вспомогательных. Все они в течение суток были сосредоточены на боевых действиях в разных точках.
- Также часть войск России пытаются оцепить позиции ВСУ – между Изюмом и Донецкой и Луганской областями. Пока у них это не удается.
- Также продолжаются атаки на город Харьков. Специалисты считают, что эти действия являются лишь "поддержкой" общих усилий россиян.
- На Юге же эксперты фиксируют такие же невзгоды россиян, как и наши защитники . Там враг не смог удержать линию обороны, потому отступил. Сейчас они занимают новые оборонные позиции.
Общая карта боевых действий в Украине 29 мая / Карта ISW
Что такое ISW
Это американский аналитический центр, основанный в 2007 году. Его штаб-квартира находится в Вашингтоне. Это неприбыльная исследовательская организация гос политики США.
На сайте института указано, что их цель – содействие осознанию военного дела благодаря надежным исследованиям и доверенному анализу. "Мы стремимся улучшить способность страны осуществлять военные операции и реагировать на возникающие угрозы, чтобы достичь стратегических целей США", – отмечают ISW.