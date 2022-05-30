В ISW оценили шансы россиян в интенсивных городских боях за Северодонецк

Специалисты Института изучения войны ISW считают, что не верят в значительный прогресс россиян в уличных боях за Северодонецк. Мол, из-за медленного продвижения они на нем зациклятся.

Это заставит сбавлять приоритеты продвижения нашего врага. Аналитику событий в Украине 29 мая подготовили три эксперта – Каролина Хирд, Мэйсон Кларк и Джордж Баррос.

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Аппетиты захватчиков постепенно уменьшаются

В исследовании отметили, что в этот день россияне продолжали пытаться штурмовать город. Однако они "не совершили никакого подтвержденного продвижения".

Российский прогресс в интенсивных городских сражениях, вероятно, будет медленным. Российская кампания на востоке Украины, которая имела целью захватить всю Луганскую и Донецкую области, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке,

– допустили в ISW.

Такое изменение целей россиян объяснили тем, что российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций. По мнению аналитиков, это заставит уменьшать их приоритеты продвижения – к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана. Вместо этого кафиры будут сосредоточивать имеющиеся у них силы в Северодонецке по меньшей мере в течение нескольких ближайших дней.



Боевые действия на Востоке Украины 29 мая / Карта ISW

Чего достигают россияне по мнению экспертов ISW

Основные усилия врага по-прежнему сосредоточены на Востоке. В целом там есть одна основная группировка кафиров, а также три вспомогательных. Все они в течение суток были сосредоточены на боевых действиях в разных точках.

Также часть войск России пытаются оцепить позиции ВСУ – между Изюмом и Донецкой и Луганской областями. Пока у них это не удается.

Также продолжаются атаки на город Харьков. Специалисты считают, что эти действия являются лишь "поддержкой" общих усилий россиян.

На Юге же эксперты фиксируют такие же невзгоды россиян, как и наши защитники . Там враг не смог удержать линию обороны, потому отступил. Сейчас они занимают новые оборонные позиции.



Общая карта боевых действий в Украине 29 мая / Карта ISW

Что такое ISW

Это американский аналитический центр, основанный в 2007 году. Его штаб-квартира находится в Вашингтоне. Это неприбыльная исследовательская организация гос политики США.

На сайте института указано, что их цель – содействие осознанию военного дела благодаря надежным исследованиям и доверенному анализу. "Мы стремимся улучшить способность страны осуществлять военные операции и реагировать на возникающие угрозы, чтобы достичь стратегических целей США", – отмечают ISW.

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