Украинские военные продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

На Юге и Востоке активно развивается наступление

Аналитики Института изучения войны (ISW) подтвердили, что контрнаступление Сил обороны Украины заметно развивается на Юге и Востоке.

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Скорость контрнаступления, вероятно, будет меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян поставок, нарушить их командование и контроль и ослабить моральный дух захватчиков.

– говорится в отчете.

По прогнозам специалистов ISW, россияне время от времени будут контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций, а также будут наносить артиллерийские и авиационные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска.

Впрочем, военные аналитики резюмировали, что украинские силы добились значительного прогресса. Теперь даже со стороны российских блоггеров, которые по сей день "прислушались к оптимистической риторике Кремля", другие настроения.

Актуально о наступлении украинских защитников

Вооруженные силы Украины освободили от оккупации многострадальный поселок Высокополье в Херсонской области.

Освобождение Украиной Высокополья вызвало критические дискуссии среди некоторых российских блогеров, в то время как в минобороны россии утверждали, что украинские войска продолжают "неудачные попытки" продвижения.

Сообщается, что личный состав 127-го полка так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") 1-го армейского корпуса отказался воевать из-за отсутствия поставок.

Украинские войска также вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец в Донецкой области.

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