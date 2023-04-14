Спланированная эскалация: в ISW рассказали, зачем Путину арест американца Гершковича

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. Диктатор может попытаться использовать арест журналиста как рычаг влияния на США.

В Институте изучения войны проанализировали информацию издания Bloomberg, которое сообщило 12 апреля, что Путин лично одобрил арест Гершковича в Екатеринбурге.

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Кремль рассматривает арест Гершковича как спланированную эскалацию

В сообщении Bloomberg говорилось, что Путин одобрил арест Гершковича еще до того, как 30 марта ФСБ арестовала американского репортера якобы за сбор информации, которая является государственной тайной, о деятельности предприятия российского военно-промышленного комплекса.

Сообщения о личном участии Путина в аресте свидетельствуют о том, что арест, вероятно, был ответом на арест в США гражданина России Сергея Черкасова 24 марта по обвинению в деятельности как агента иностранного государства,

– отмечают аналитики ISW.

Эксперты напомнили, что спикер Кремля Дмитрий Песков возразил, что Путин приказал арестовать Гершковича, и заявил, что российские спецслужбы самостоятельно приняли решение об аресте журналиста.

"ISW ранее сообщал, что ФСБ провела другие недавние аресты в связи с информацией об оборонных предприятиях в Свердловской области, и, по оценкам ISW, Кремль может использовать повод угроз российскому оборонно-промышленному комплексу для оправдания репрессий и дальнейшего утаивания деятельности российских оборонно-промышленных предприятий", – говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что "сообщения о личном участии Путина в первом аресте американского журналиста со времен холодной войны могут свидетельствовать о том, что Кремль рассматривает этот арест как спланированную эскалацию, которую он попытается использовать в качестве рычага для получения уступок от Соединенных Штатов".

Черкасов отбывает срок в Бразилии

В Вашингтоне заявили, что офицер российской военной разведки Сергей Черкасов по бразильскому паспорту получил образование в университете в США, а затем добивался места практиканта в МУС в Гааге

Он передавал российской разведке информацию об американских гражданах. Закончив обучение, весной 2020 года Черкасов уехал из Соединенных Штатов, но продолжил поддерживать существующие связи для получения информации о внешней политике государства.

В июне 2022 года власти Нидерландов рассказали о попытке российской военной разведки внедрить своего шпиона в Международный уголовный суд, назвав его имя: Сергей Черкасов.

36-летний Черкасов получил место практиканта в МУС, но его разоблачила нидерландская спецслужба AIVD. Агент был задержан по прибытии в Амстердам. Мужчину выслали в Бразилию, где его арестовали по обвинению в мошенничестве.

Что известно о задержании Гершковича