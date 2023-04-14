В Інституті вивчення війни проаналізували інформацію видання Bloomberg, яке повідомило 12 квітня, що Путін особисто схвалив арешт Гершковича в Єкатеринбурзі.

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Кремль розглядає арешт Гершковича як сплановану ескалацію

У повідомленні Bloomberg мовилося, що Путін схвалив арешт Гершковича ще до того, як 30 березня ФСБ заарештувала американського репортера нібито за збір інформації, що становить державну таємницю, про діяльність підприємства російського військово-промислового комплексу.

Повідомлення про особисту участь Путіна в арешті свідчать про те, що арешт, ймовірно, був відповіддю на арешт у США громадянина Росії Сергєя Черкасова 24 березня за звинуваченням у діяльності як агента іноземної держави,

– зазначають аналітики ISW.

Експерти нагадали, що речник Кремля Дмітрій Пєсков заперечив, що Путін наказав заарештувати Гершковича, і заявив, що російські спецслужби самостійно прийняли рішення про арешт журналіста.

"ISW раніше повідомляв, що ФСБ провела інші нещодавні арешти у зв'язку з інформацією про оборонні підприємства у Свердловській області, і, за оцінками ISW, Кремль може використовувати привід загроз російському оборонно-промисловому комплексу для виправдання репресій і подальшого приховування діяльності російських оборонно-промислових підприємств", – мовиться у повідомленні.

Аналітики додають, що "повідомлення про особисту участь Путіна в першому арешті американського журналіста з часів холодної війни можуть свідчити про те, що Кремль розглядає цей арешт як сплановану ескалацію, яку він спробує використати як важіль для отримання поступок від Сполучених Штатів".

Черкасов відбуває термін у Бразилії

У Вашингтоні заявили, що офіцер російської військової розвідки Сергєй Черкасов за бразильським паспортом здобув освіту в університеті в США, а потім домагався місця практиканта в МКС у Гаазі

Він передавав російській розвідці інформацію про американських громадян. Закінчивши навчання, навесні 2020 року Черкасов виїхав зі Сполучених Штатів, але продовжив підтримувати наявні зв'язки для отримання інформації про зовнішню політику держави.

У червні 2022 року влада Нідерландів розповіла про спробу російської військової розвідки впровадити свого шпигуна в Міжнародний кримінальний суд, назвавши його ім'я Сергєй Черкасов.

36-річний Черкасов отримав місце практиканта в МКС, але його викрила нідерландська спецслужба AIVD. Агента затримали після прибуття в Амстердам. Чоловіка вислали до Бразилії, де його заарештували за звинуваченням у шахрайстві.

Що відомо про затримання Гершковича