15 раз назначал сроки захвата Донецкой области – и каждый раз терпел неудачу: в ISW разоблачили ложь Путина

Аналитики Института изучения войны опровергли заявления Владимира Путина о якобы неизбежной военной победе России и быстром продвижении оккупационных войск в Украине. Данные из открытых источников свидетельствуют о том, что высказывания главы Кремля абсолютно оторваны от реальной ситуации на поле боя.

Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Почему заключается несоответствие между заявлениями Путина и реальностью?

Во время пресс-конференции 1 сентября российский диктатор заявил, что захват Донецкой области происходит по плану, а войска России в августе якобы захватили 15 населенных пунктов площадью 270 квадратных километров.

Однако разведка, опираясь на открытые источники, подтверждает оккупацию лишь 90,35 квадратного километра за весь месяц, что существенно меньше показателей августа 2025 года, когда россияне захватили 505,55 квадратного километра. В то же время Силы обороны Украины в ходе контрнаступательных операций освободили не менее 129,81 квадратного километра территории только за август.

Путин установил как минимум 15 отдельных сроков для захвата российскими войсками всей Донецкой области, ни одного из которых российские войска не соблюдали,

– подчеркивают аналитики.

Фейковые "победы" Кремля и реальные данные с фронта

Глава Кремля также заявлял о якобы захвате Святогорска, однако это опровергается имеющимися доказательствами. В конце весны и в начале лета 2026 года российские подразделения находились на расстоянии до 13 километров от города, а нынешняя линия обороны страны-агрессора пролегает еще дальше из-за продолжающихся контрнаступательных действий украинских сил вблизи Лимана.

Опровергнута и информация о захвате Козачей Лопани к северу от Харькова, что украинские чиновники официально заявили 2 сентября. По данным аналитиков, оккупанты присутствуют лишь на примерно 13 % территории этого населенного пункта.

Кроме того, безосновательными оказались заявления о якобы окружении 13 украинских батальонов численностью около 5000 военнослужащих на восточном берегу Оскольского водохранилища.

ISW не обнаружила доказательств присутствия российских сил в указанном районе, не говоря уже об окружении больших украинских сил,

– отмечается в отчете.

Попытка Путина оправдать искаженные доклады военных

Аналитики отмечают, что российский диктатор пытается представить себя осведомленным военным лидером, утверждая, что получает информацию из различных источников и имеет объективное восприятие.

Такое поведение свидетельствует о том, что Путин осознает наличие в обществе и среди военных блогеров понимания того, что оценки высшего командования России значительно завышены и искажены.

Несмотря на рост темпов продвижения российских войск в августе 2026 года, захватчики не смогли осуществить оперативный маневр или прорвать украинскую оборону.

При этом цена минимальных продвижений остается крайне высокой: россияне несут в среднем 340 потерь на квадратный километр захваченной или инфильтрированной территории и 465 потерь на квадратный километр окончательно захваченной земли.

К слову, с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 492 350 солдат. Среди обновленных данных о потерях по состоянию на 3 сентября – уничтоженные самолет и вертолет, а также более 1000 ликвидированных оккупантов.

Что было известно ранее?

Напомним, как сообщалось ранее на нашем сайте, в 14-м армейском корпусе ВСУ также прямо опровергли заявления Путина о захвате Казачьей Лопани, подчеркнув, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Военные эксперты объясняют такие высказывания диктатора многоуровневой системой искаженных докладов внутри российского командования.