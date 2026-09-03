В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 492 350 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 3 сентября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 492 350 (+1 320) человек;
  • танков – 12 324 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 264 (+1);
  • артиллерийских систем – 49 085 (+69);
  • РСЗО – 2 085 (+4);
  • средства ПВО – 1 600 (+2);
  • самолетов – 441 (+1);
  • вертолетов – 355 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 496 021 (+1 875);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 476 (+12);
  • корабли / катера – 35 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 143 150 (+435);
  • специальная техника – 4 628 (+3),
  • крылатые ракеты – 5 070 (+0).

Потери противника на 3 сентября 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что 2 сентября Украина подтвердила уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27. Кроме того, украинские военные нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Донецкой и Брянской областях.

А еще бойцы ВМС во взаимодействии с СБУ уничтожили вражеский морской беспилотный катер "КАМА". Он загорелся и взорвался.