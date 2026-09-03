В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 492 350 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 3 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 492 350 (+1 320) человек;
- танков – 12 324 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 264 (+1);
- артиллерийских систем – 49 085 (+69);
- РСЗО – 2 085 (+4);
- средства ПВО – 1 600 (+2);
- самолетов – 441 (+1);
- вертолетов – 355 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 496 021 (+1 875);
- наземных робототехнических комплексов – 2 476 (+12);
- корабли / катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 143 150 (+435);
- специальная техника – 4 628 (+3),
- крылатые ракеты – 5 070 (+0).
Потери противника на 3 сентября 2026 года / Фото Генштаба
Напомним, что 2 сентября Украина подтвердила уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27. Кроме того, украинские военные нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Донецкой и Брянской областях.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
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