В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 492 350 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 3 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 492 350 (+1 320) человек;

танков – 12 324 (+0);

боевых бронированных машин – 25 264 (+1);

артиллерийских систем – 49 085 (+69);

РСЗО – 2 085 (+4);

средства ПВО – 1 600 (+2);

самолетов – 441 (+1);

вертолетов – 355 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 496 021 (+1 875);

наземных робототехнических комплексов – 2 476 (+12);

корабли / катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 143 150 (+435);

специальная техника – 4 628 (+3),

крылатые ракеты – 5 070 (+0).

Потери противника на 3 сентября 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что 2 сентября Украина подтвердила уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27. Кроме того, украинские военные нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов в Донецкой и Брянской областях.

А еще бойцы ВМС во взаимодействии с СБУ уничтожили вражеский морской беспилотный катер "КАМА". Он загорелся и взорвался.