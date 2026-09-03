Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 492 350 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 3 вересня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 492 350 (+1 320) осіб;
- танків – 12 324 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 264 (+1);
- артилерійських систем – 49 085 (+69);
- РСЗВ – 2 085 (+4);
- засоби ППО – 1 600 (+2);
- літаків – 441 (+1);
- гелікоптерів – 355 (+1);
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 496 021 (+1 875);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 476 (+12);
- кораблі / катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 143 150 (+435);
- спеціальна техніка – 4 628 (+3),
- крилаті ракети – 5 070 (+0).
Втрати ворога на 3 вересня 2026 рік / Фото Генштабу
Нагадаємо, що 2 вересня Україна підтвердила знищення російського літака МіГ-29 та вертольота Ка-27. Крім того, українські військові уразили низку військових об'єктів російських окупантів у Донецькій та Брянській областях.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
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