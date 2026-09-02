Про це повідомили у ВМС ЗСУ й поділилися відео ураження.

Що відомо про ураження катера?

Операцію провели військові ВМС спільно з бійцями одного з підрозділів СБУ. В акваторії Чорного моря, поблизу острова Зміїний, вдалося виявити та уразити російський МБеК типу "КАМА".

Після влучання ворожий катер спалахнув і здетонував. "Ціль знищено", – коротко резюмували військові.

Ураження МБеК окупантів: дивіться відео СБУ

Зауважимо, що "КАМА" – це російський багатофункціональний безекіпажний катер, розроблений компанією ZALA (відомою своїми дронами-"ланцетами"), який уперше офіційно представили у червні 2026 року на виставці "Флот-2026" у Кронштадті.

Якими були інші втрати ворога за останній час?

Упродовж 31 серпня та в ніч на 1 вересня українські військові завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупаційних сил. Сили оборони уразили, зокрема, позиції, з яких ворог запускає безпілотники, комунікаційний вузол, командно-спостережний пункт, а також місця зберігання російського озброєння та техніки.

Окремо українські захисники продемонстрували ефективність наземних роботизованих комплексів безпосередньо під час бойового зіткнення. Така техніка дає змогу уражати російські сили, не наражаючи військових на зайвий ризик і працюючи на відстані від позицій противника.

Під час однієї з операцій наземний роботизований комплекс, оснащений потужним кулеметом, спільно з FPV-дронами зумів зупинити спробу російського штурму.

Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 вересня 2026 року Росія втратила близько 1 491 030 солдатів.