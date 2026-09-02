Об этом сообщили в ВМС ВСУ и поделились видео поражения.

Что известно о поражении катера?

Операцию провели военные ВМС совместно с бойцами одного из подразделений СБУ. В акватории Черного моря, вблизи острова Змеиный, удалось обнаружить и поразить российский МБеК типа "КАМА".

После попадания вражеский катер загорелся и взорвался. "Цель уничтожена", – кратко резюмировали военные.

Поражение МБеК оккупантов: смотрите видео СБУ

Отметим, что "КАМА" – это российский многофункциональный беспилотный катер, разработанный компанией ZALA (известной своими дронами-"ланцетами"), который впервые официально представили в июне 2026 года на выставке "Флот-2026" в Кронштадте.

Каковы были другие потери врага за последнее время?

В течение 31 августа и в ночь на 1 сентября украинские военные нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупационных сил. Силы обороны поразили, в частности, позиции, с которых враг запускает беспилотники, коммуникационный узел, командно-наблюдательный пункт, а также места хранения российского вооружения и техники.

Кроме того, украинские защитники продемонстрировали эффективность наземных роботизированных комплексов непосредственно во время боевого столкновения. Такая техника позволяет наносить удары по российским силам, не подвергая военных излишнему риску и действуя на расстоянии от позиций противника.

Во время одной из операций наземный роботизированный комплекс, оснащенный мощным пулеметом, совместно с FPV-дронами сумел остановить попытку российского штурма.

В целом же с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2 сентября 2026 года Россия потеряла около 1 491 030 солдат.