Путин не захочет вести переговоры, даже если ВСУ проведут успешное контрнаступление, – ISW

В медиапространстве распространяется информация об украинском контрнаступлении, которое должно вот-вот начаться. Однако безумный российский диктатор откажется от переговоров даже в случае проигрыша.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны. Со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и ЕС аналитики утверждают, что Владимир Путин не захочет вести переговоры в ответ на успешное контрнаступление Украины.

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Составители отчета напомнили, что высокопоставленный европейский чиновник недавно заявил, что шансы на то, что Путин отступит "меньше нуля".

Чиновник заявил, что Путин, возможно, будет мобилизовать остатки солдат для борьбы в Украине. Помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что сейчас "очень мало доказательств", свидетельствующих о том, что Путин изменит свою стратегическую цель.

Уолландер добавила, что кремлевский диктатор во что бы то ни стало будет пытаться подчинить Украину политически, если не военно.

В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что США увеличивают безопасность помощи Украине, поскольку ожидают, что Россия попытается перейти в наступление, когда улучшатся погодные условия.

Что о контрнаступлении говорит украинское руководство