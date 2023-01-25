В ISW спрогнозировали, как повлияет предоставление Западом танков Украине на ход войны

Предоставление Украине современных боевых танков поможет украинским защитникам нанести российским оккупантам поражение и освободить захваченную территорию.

В актуальном отчете Института изучения войны ISW подчеркнули, что поставка танков позволит ВСУ усилить механизированные боевые действия.

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Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет ей вести механизированную борьбу для победы над российскими военными и освобождения территории Украины,

– отмечают в ISW.

Ранее аналитики отмечали, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться ситуацией, в которой российские войска скованы в Бахмуте путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрнаступательных операций.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022 года отмечал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.

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