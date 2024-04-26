"Окно возможностей": в ISW оценили, усилит ли атаки Россия, пока не поступила помощь от США

Украина получит новую помощь от США уже в ближайшее время. От этой поддержки зависит, как будет развиваться ситуация на поле боя.

Аналитики Института изучения войны считают, что способность Украины защищаться от российских атак и попытки наступления в значительной степени зависит от военной помощи США. Впрочем, многое зависит и от самих военных, поэтому продолжается формирование различных подразделений.

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В ISW проанализировали, как повлияет помощь США

Военная помощь от США сейчас направляется в Украину. Аналитики ISW также отмечают, что Украина активно развивает собственный оборонно-промышленный потенциал, чтобы иметь возможность удовлетворить потребности армии, если иностранная военная помощь будет сокращаться.

Пока военная помощь от США не поступила в Украину, Россия может воспользоваться возможностью достичь определенного успеха на поле боя. В ISW предполагают, что пока не поступила техника и оружие от США, российские военные могут усилить атаки на некоторых участках фронта. Однако российские силы вряд ли смогут достичь успеха и воспользоваться "окном возможностей".

В то же время ситуация на поле боя зависит не только от техники, но и от военных. Говоря о мобилизации, аналитики утверждают, что успех контрнаступательных действий также зависит и от привлечения новой живой силы, а не только поступления техники и боеприпасов от партнеров.

США готовят самый большой пакет помощи

24 апреля Джо Байден подписал долгожданный законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь Украине. Сейчас в США готовят самый большой пакет поддержки на сумму около 6 миллиардов долларов.

Как пишут в СМИ, этот пакет военной помощи от США будет включать системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух – воздух", которые будут установлены на истребителях.

Однако в СМИ отмечают, что оборудование придется подождать, ведь деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая выдает контракты американским оборонным фирмам на изготовление нового оборудования для Украины, а не привлекает из текущих запасов США.