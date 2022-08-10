В Италии впервые будут судить за "наемничество" парня, уехавшего воевать на стороне Украины

В итальянском городе Генуи прокуратура объявила обвинение 19-летнему итальянцу за то, что он сражался в Украине на стороне Вооруженных Сил. Его назвали наемником.

Заместитель прокурора Генуи Марко Дзокко обвиняет Кевина Чьяппалоне в том, что он наемник, который присоединился к рядам "Украинской Интернациональной бригады" (вероятно, говорится об Интернациональном легионе).

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Отдел всеобщих расследований и специальных операций Италии начал расследование после интервью, которое Чьяппалоне дал еженедельнику Panorama. В комментарии журналистам он рассказал, что решил помочь в обороне Украины после заявлений Владимира Путина о "денацификации".

Следствие отметило, что у 19-летнего итальянца не было военного опыта и уехал из страны в мае, вероятно прибыв в Украину через польскую границу. Из его фото в соцсетях следует, что после военной подготовки он попал на Донбасс.

Пока Чьяппалоне является единственным подозреваемым в деле, но следствие не исключает, что в Украине могут воевать другие граждане Италии, а в стране может существовать "сеть вербовщиков".

Какое наказание грозит итальянцу

Итальянцу в случае доказательства вины грозит от двух до семи лет лишения свободы. Как уточняет ANSA, это первое обвинение в "наемничестве", выдвинутое гражданину Италии из-за участия в войне в Украине.

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Отметим, что в начале войны при Министерстве обороны было создано спецподразделение "Интернациональный легион обороны Украины". В него вошли добровольцы из разных стран мира. На начало марта к нему присоединились добровольцы и ветераны из 52 стран мира.

Начальник разведки Кирилл Буданов поблагодарил бойцов за намерение защищать украинскую землю и людей. Ведь сейчас любая помощь на вес золота. Украина "высоко ценит дружеское и братское плечо, подставленное в трудную минуту".

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