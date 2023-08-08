Тело искали 12 часов: в Италии погиб мужчина, на которого упала тысяча шайб сыра

В Италии погиб мужчина, на которого упала тысяча шайб сыра. На складе сломалась полка, в результате чего сыр начал падать.

Поиски итальянца продолжались в течение 12 часов. В общей сложности на складе находилось около 25 тысяч шайб популярного сыра.

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"Убийственный" сыр из Италии

На складе в итальянском регионе Ломбардия находилось около 25 тысяч шайб твердого сыра "Грана Падано", по вкусу напоминающего пармезан. 6 августа полка с сыром сломалась и 40-килограммовые шайбы одна за другой покатились на 74-летнего Джакомо Чиаппарини.

Некоторые шайбы свалились с высоты 10 метров. Местные жители заявляют, что звук падения напоминал звук грома. В результате обрушения Джакомо погиб – спасателям понадобилось 12 часов, чтобы найти его.

Экономический ущерб от обвала сырных шайб оценивается в 7 миллионов евро (более 285 миллионов гривен).

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