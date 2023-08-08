Тело искали 12 часов: в Италии погиб мужчина, на которого упала тысяча шайб сыра
Источник:BBC
В Италии погиб мужчина, на которого упала тысяча шайб сыра. На складе сломалась полка, в результате чего сыр начал падать.
Поиски итальянца продолжались в течение 12 часов. В общей сложности на складе находилось около 25 тысяч шайб популярного сыра.
Смотрите также Неизвестные дроны терроризируют Москву: один нашли на могиле Владлена Татарского
"Убийственный" сыр из Италии
На складе в итальянском регионе Ломбардия находилось около 25 тысяч шайб твердого сыра "Грана Падано", по вкусу напоминающего пармезан. 6 августа полка с сыром сломалась и 40-килограммовые шайбы одна за другой покатились на 74-летнего Джакомо Чиаппарини.
Некоторые шайбы свалились с высоты 10 метров. Местные жители заявляют, что звук падения напоминал звук грома. В результате обрушения Джакомо погиб – спасателям понадобилось 12 часов, чтобы найти его.
Экономический ущерб от обвала сырных шайб оценивается в 7 миллионов евро (более 285 миллионов гривен).
Происшествия в мире: последние новости
- Архангельску область в России атаковала саранча. Местные жители задокументировали целые облака насекомых – они поначалу не поняли природу такого явления.
- В Германии из-за града и ливня пришлось вызвать снегоуборочную технику. Покров из града составил около 30 сантиметров.
- В Словении самое большое наводнение в истории страны – ее вызвали значительные осадки. В результате стихийного бедствия погибли несколько человек.
- В Москве россияне массово сообщают о неизвестных дронах. Один из них был найден на могиле пропагандиста Владлена Татарского.