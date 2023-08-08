Пошуки італійця продовжувалися протягом 12 годин. Загалом на складі перебувало близько 25 тисяч шайб популярного сиру.

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"Вбивчий" сир з Італії

На складі в італійському регіоні Ломбардія перебувало близько 25 тисяч шайб твердого сиру "Грана Падано", який на смак нагадує пармезан. 6 серпня поличка з сиром зламалася і 40-кілограмові шайби одна за одною покотилися на 74-річного Джакомо Чіаппаріні.

Деякі шайби впали з висоти 10 метрів. Місцеві жителі заявляють, що звук падіння нагадував звук грому. Внаслідок обвалу Джакомо загинув – рятувальникам знадобилося 12 годин, щоб знайти його.

Економічні збитки від обвалу сирних шайб оцінюють у 7 мільйонів євро (понад 285 мільйонів гривень).

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