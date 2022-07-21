Президент Италии подписал указ о роспуске парламента

Президент Италии Серджо Матарелла подписал указ о роспуске парламента. В сентябре в стране пройдут досрочные выборы.

Матарелла принял решение после того, как проконсультировался со спикерами обеих палат итальянского парламента.

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В Италии пройдут досрочные выборы

Из-за роспуска парламента в Италии состоятся досрочные выборы. Итальянские СМИ писали, что, вероятнее всего, они состоятся 25 сентября.

Впоследствии еще действующий премьер Марио Драги подтвердил дату выборов во время заседания Совета министров – граждан сзовут на избирательные участки 25 сентября.

Переживаемый период не позволяет делать паузы в интервенциях, необходимых для противодействия последствиям инфляции, вызванной экономическим кризисом, стоимостью энергии и пищевых продуктов,

– заявил Серджио Маттарелла после подписания указа о роспуске парламента.

Почему президент Италии распускает парламент

Напомним, накануне премьер-министр Италии Марио Драги уже во второй раз подал заявление об отставке с должности. Первую президент отклонил, а в отношении второй сказал, что "принял к сведению". Марио Драги пока останется в должности главы правительства страны до решения текущих вопросов.

Заметим, что подать в отставку Марио Драги призывали его противники. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил противников правительства в содействии владимиру путину, которому кризис в Италии сыграет на руку. И хотя итальянский сенат поддерживает Драги, он все же решил оставить кресло премьера.

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