Не повестка и не работники ТЦК: кого и за что задерживали военные в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске утром 30 апреля люди в военной форме задержали мужчину в штатском. Видео задержания быстро оказалось в сети и говорилось, что так происходит вручение повестки.

Инцидент с силовым задержанием мужчины произошел на улице Галицкой. В Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки сообщили, что на видео нет их работников.

Смотрите также Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

Задержанный бежал из воинской части

В пресс-службе управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области журналистами рассказали подробности инцидента.

В частности, во время патрулирования на улице Галицкой инспекторы остановили автомобиль Mazda за нарушение ПДД. У 34-летнего водителя полицейские обнаружили признаки наркотического опьянения.

Задержание мужчины в Ивано-Франковске: видео

Мужчина отказался пройти освидетельствование. В ходе проверки документов стало известно, что суд лишил водителя права управлять транспортным средством.

Также мужчина находится в розыске за самовольное оставление своей воинской части, то есть дезертирство.

При оформлении админматериалов на место происшествия прибыли представители военной службы правопорядка, которые намеревались задержать водителя. Последний пытался скрыться, но его все же задержали.

Ранее в Ивано-Франковске возник скандал из-за вручения повестки