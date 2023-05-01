Інцидент із силовим затриманням чоловіка стався на вулиці Галицькій. В Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що на відео немає їхніх працівників.

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Затриманий втік з військової частини

У пресслужбі управління патрульної поліції в Івано-Франківській області журналістами розповіли подробиці інциденту.

Зокрема, під час патрулювання на вулиці Галицькій інспектори зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху. У 34-річного водія поліцейські виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

Затримання чоловіка в Івано-Франківську: відео

Чоловік відмовився пройти освідування. Під час перевірки документів стало відомо, що суд позбавив водія права керувати транспортним засобом.

Також чоловік перебуває у розшуку за самовільне залишення своєї військової частини, тобто дезертирство.

Під час оформлення адмінматеріалів на місце події прибули представники військової служби правопорядку, які мали намір затримати водія. Останній намагався втекти, але його таки затримали.

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