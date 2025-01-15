Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

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Как патрон оказался в пончике

Руслан Марцинкив рассказал, что фото пончика с патроном, который приобрели в местном супермаркете прислали ему в личку.

Настоящий ли патрон? Как он попал в пончик? Полиция выясняет детали,

– указывает он.

Городской голова отмечает, что производитель пончика не местный.

Пончик, в котором обнаружили патрон / фото Руслана Марцинкива

Полиция взялась за расследование / фото Руслана Марцинкива

К слову, на днях на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика в хозяйственной сумке. Мать нашли – она объяснила свой поступок словами: "Я не могу его прокормить". Она родила ребенка в доме, в котором проживает, после чего отвезла его в Богуслав и оставила так.