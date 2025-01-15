Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

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Як патрон опинився у пончику

Руслан Марцінків розповів, що фото пончика з патроном, який придбали в місцевому супермаркеті надіслали йому в приват.

Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі,

– вказує він.

Міський голова зауважує, що виробник пончика не місцевий.

Пончик, у якому виявили патрон / фото Руслана Марцінківа

Поліція взялася за розслідування / фото Руслана Марцінківа

До слова, днями на одній із вулиць міста Богуслав поруч з приватним будинком господар виявив новонародженого хлопчика в господарській сумці. Мати знайшли – вона пояснила свій вчинок словами: "Я не можу її прогодувати". Вона народила дитину у будинку, в якому проживає, після чого відвезла її у Богуслав і залишила так.