В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках

В Ивано-Франковске выросла цена на проезд в маршрутном такси. Уже с 16 июня стоимость проезда в желтых маршрутках частных перевозчиков составит 10 гривен.

Льготные категории, имевшие право бесплатного проезда, сохраняются. О таких изменениях на своей фейсбук-странице сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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Он подчеркнул, что стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной:

10 гривен наличными;

8 – при расчете банковской картой;

6 – при использовании карты "Галка".

Почему выросла цена на транспорт

Как пояснил мэр Ивано-Франковска, такое повышение цены обусловлено увеличением стоимости топлива. Он напомнил, что до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля цена дизельного топлива составила 30 гривен, а сейчас – 58.

В то же время, как отметил Руслан Марцинкив, стоимость бензина также выросла с 32 гривен до примерно 52. Кроме того, по состоянию на 8 июня топливо регулярно в дефиците.

Мэр Ивано-Франковска подчеркнул, что в городе перестали курсировать уже 2 маршрута частных перевозчиков. Он подтвердил, что приоритет для Ивано-Франковска – это коммунальный транспорт. Впрочем, война России против Украины приостановила темпы, и пока не все направления закрыты коммунальным транспортом.

Поэтому для того чтобы не оставить некоторые районы вообще без сообщения, приняли непростое решение. Искали компромисс,

– резюмировал мэр.

Уже с 16 июня стоимость проезда в желтых маршрутках частных перевозчиков по Ивано-Франковску составит 10 гривен.

Напомним, в преддверии цены за проезд в общественном транспорте выросли и во Львове. Уже с 2 июня стоимость проезда во львовском маршрутном такси составляет 15 гривен.

Впрочем, перед этим второй год за год выросли цены на перевозки и в пригородных маршрутках на Львовщине. Первое повышение цен произошло в феврале 2022 года. А в мае 2022 года перевозчики снова были вынуждены поднять цену из-за значительного удорожания топлива и его недоступности.

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