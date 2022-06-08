В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
В Ивано-Франковске выросла цена на проезд в маршрутном такси. Уже с 16 июня стоимость проезда в желтых маршрутках частных перевозчиков составит 10 гривен.
Льготные категории, имевшие право бесплатного проезда, сохраняются. О таких изменениях на своей фейсбук-странице сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
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Он подчеркнул, что стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной:
- 10 гривен наличными;
- 8 – при расчете банковской картой;
- 6 – при использовании карты "Галка".
Почему выросла цена на транспорт
Как пояснил мэр Ивано-Франковска, такое повышение цены обусловлено увеличением стоимости топлива. Он напомнил, что до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля цена дизельного топлива составила 30 гривен, а сейчас – 58.
В то же время, как отметил Руслан Марцинкив, стоимость бензина также выросла с 32 гривен до примерно 52. Кроме того, по состоянию на 8 июня топливо регулярно в дефиците.
Мэр Ивано-Франковска подчеркнул, что в городе перестали курсировать уже 2 маршрута частных перевозчиков. Он подтвердил, что приоритет для Ивано-Франковска – это коммунальный транспорт. Впрочем, война России против Украины приостановила темпы, и пока не все направления закрыты коммунальным транспортом.
Поэтому для того чтобы не оставить некоторые районы вообще без сообщения, приняли непростое решение. Искали компромисс,
– резюмировал мэр.
Уже с 16 июня стоимость проезда в желтых маршрутках частных перевозчиков по Ивано-Франковску составит 10 гривен.
Напомним, в преддверии цены за проезд в общественном транспорте выросли и во Львове. Уже с 2 июня стоимость проезда во львовском маршрутном такси составляет 15 гривен.
Впрочем, перед этим второй год за год выросли цены на перевозки и в пригородных маршрутках на Львовщине. Первое повышение цен произошло в феврале 2022 года. А в мае 2022 года перевозчики снова были вынуждены поднять цену из-за значительного удорожания топлива и его недоступности.
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