Посещал жену, которая родила: ужасные детали гибели нацгвардейца и его дочери
- В Ивано-Франковске российский беспилотник попал в перинатальный центр, погибли сотрудник Национальной гвардии и его дочь.
- Среди рожениц и других людей пострадавших нет, все находились в укрытии во время тревоги.
В Ивано-Франковске около 17:00 российский беспилотник попал в перинатальный центр и роддом. В результате удара погиб нацгвардеец и его ребенок.
Журналистка 24 Канала из Ивано-Франковска Елена Кандяк рассказала, что среди рожениц пострадавших нет, и во время тревоги все находились в укрытии.
Нацгвардеец и его дочь на момент удара находились в больнице. Мужчина пришёл навестить жену, а дочь – маму, которая недавно родила.
Среди медицинского персонала и рожениц пострадавших нет. Во время тревоги все находились в укрытии, где две женщины успели родить.
Улица возле роддома в настоящее время перекрыта. На месте работают ГСЧС и полиция. Продолжаются работы по расчистке места удара.
Тип беспилотника пока не установлен.
Важно! Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что была попытка удара по одному из административных зданий города, и в результате волнового удара были повреждены городской и областной роддома. На данный момент в 10 зданиях выбиты окна.
Что еще известно о последствиях российской атаки по Украине 24 марта?
- 24 марта Россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине, задействовав более 400 БПЛА.
- В результате удара по Винницкой области 11 человек получили ранения, из них 6 госпитализированы. Также сообщается об одном погибшем мужчине.
- Во Львове в результате атаки пострадали 13 человек, из них одна женщина с минно-взрывной травмой ног. Также поврежден памятник национального значения.