Посещал жену, которая родила: ужасные детали гибели нацгвардейца и его дочери
24 марта, 20:31
Обновлено - 21:08, 24 марта

Посещал жену, которая родила: ужасные детали гибели нацгвардейца и его дочери

Лілія Халаман
Основные тезисы
  • В Ивано-Франковске российский беспилотник попал в перинатальный центр, погибли сотрудник Национальной гвардии и его дочь.
  • Среди рожениц и других людей пострадавших нет, все находились в укрытии во время тревоги.

В Ивано-Франковске около 17:00 российский беспилотник попал в перинатальный центр и роддом. В результате удара погиб нацгвардеец и его ребенок.

Журналистка 24 Канала из Ивано-Франковска Елена Кандяк рассказала, что среди рожениц пострадавших нет, и во время тревоги все находились в укрытии.

Нацгвардеец и его дочь на момент удара находились в больнице. Мужчина пришёл навестить жену, а дочь – маму, которая недавно родила.

Среди медицинского персонала и рожениц пострадавших нет. Во время тревоги все находились в укрытии, где две женщины успели родить.

Улица возле роддома в настоящее время перекрыта. На месте работают ГСЧС и полиция. Продолжаются работы по расчистке места удара.

Тип беспилотника пока не установлен.

Важно! Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что была попытка удара по одному из административных зданий города, и в результате волнового удара были повреждены городской и областной роддома. На данный момент в 10 зданиях выбиты окна.

Что еще известно о последствиях российской атаки по Украине 24 марта?

  • 24 марта Россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине, задействовав более 400 БПЛА.
  • В результате удара по Винницкой области 11 человек получили ранения, из них 6 госпитализированы. Также сообщается об одном погибшем мужчине.
  • Во Львове в результате атаки пострадали 13 человек, из них одна женщина с минно-взрывной травмой ног. Также поврежден памятник национального значения.