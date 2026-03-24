Посещал жену, которая родила: ужасные детали гибели нацгвардейца и его дочери

В Ивано-Франковске около 17:00 российский беспилотник попал в перинатальный центр и роддом. В результате удара погиб нацгвардеец и его ребенок.

Журналистка 24 Канала из Ивано-Франковска Елена Кандяк рассказала, что среди рожениц пострадавших нет, и во время тревоги все находились в укрытии.

Нацгвардеец и его дочь на момент удара находились в больнице. Мужчина пришёл навестить жену, а дочь – маму, которая недавно родила.

Среди медицинского персонала и рожениц пострадавших нет. Во время тревоги все находились в укрытии, где две женщины успели родить.

Улица возле роддома в настоящее время перекрыта. На месте работают ГСЧС и полиция. Продолжаются работы по расчистке места удара.

Тип беспилотника пока не установлен.

Важно! Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что была попытка удара по одному из административных зданий города, и в результате волнового удара были повреждены городской и областной роддома. На данный момент в 10 зданиях выбиты окна.

