Детали передает 24 Канал.

Что известно о взрыве на Прикарпатье 19 декабря и что говорят в ГСЧС?

О том, что в Ивано-Франковске прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного в 16:03.

Корреспонденты 24 Канала подтвердили, что взрыв на Прикарпатье был довольно громким.

Кристина Перцович из пресс-службы ГСЧС Прикарпатья в комментарии 24 Канала указала, что к спасателям пока не поступало обращений.

Заметим, что на момент взрыва в Ивано-Франковске не было тревоги. Последний раз тревогу на Прикарпатье объявляли 13 декабря.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Воздушные силы в половине четвертого писали, что есть угроза применения баллистики с юга. Также дроны из акватории Черного моря летели курсом на Одессу, а в районе Николаева был вражеский разведывательный БпЛА.

Ни о какой угрозе для западных областей речь не шла.

Добавим также, что на Ивано-Франковщине тревогу объявляют в нескольких случаях: