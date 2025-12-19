Детали передает 24 Канал.
Что известно о взрыве на Прикарпатье 19 декабря и что говорят в ГСЧС?
О том, что в Ивано-Франковске прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Общественного в 16:03.
Корреспонденты 24 Канала подтвердили, что взрыв на Прикарпатье был довольно громким.
Кристина Перцович из пресс-службы ГСЧС Прикарпатья в комментарии 24 Канала указала, что к спасателям пока не поступало обращений.
Заметим, что на момент взрыва в Ивано-Франковске не было тревоги. Последний раз тревогу на Прикарпатье объявляли 13 декабря.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Воздушные силы в половине четвертого писали, что есть угроза применения баллистики с юга. Также дроны из акватории Черного моря летели курсом на Одессу, а в районе Николаева был вражеский разведывательный БпЛА.
Ни о какой угрозе для западных областей речь не шла.
Добавим также, что на Ивано-Франковщине тревогу объявляют в нескольких случаях:
- во время массированных атак, когда известно, что взлетели самолеты Ту и выпустили ракеты;
- если взлетел МиГ (тогда угрозу объявляют автоматически по всей Украине, как и в предыдущем случае);
- или когда до Прикарпатья долетели "Шахеды".