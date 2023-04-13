В Ивано-Франковске скандал из-за жестокого вручения повестки: как реагирует ТЦК
В Ивано-Франковске разгорелся скандал якобы из-за вручения повестки на улице. В сети опубликовали видео, где двое мужчин в военной форме, вероятно, насильно пытались вручить повестку мужчине.
Скандальное видео, снятое неизвестной женщиной, быстро получило огласку. На ролике видно, что у автомобиля патрульной полиции стоят двое мужчин в военной форме. Еще один, скорее всего, гражданский мужчина лежит спиной на асфальте, пишет 24 Канал.
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Что известно о скандале в Ивано-Франковске
Женщина на видео обвиняет людей в военной форме, что те тащили гражданского по асфальту. В ответ женщину просят прекратить снимать видео. После этого видео обрывается.
В сети пишут, что инцидент произошел на улице Промышленной. В частности, там якобы молодых парней "упаковывали" в авто, после чего везли на медицинскую комиссию. Также в сообщении говорится, что одного из ребят сильно ударили, в результате чего тот упал и потерял сознание.
Скандальное видео с вручением повестки в Ивано-Франковске
Как пишет ТСН.ua, источники в полиции Ивано-Франковска рассказали журналистам, что инцидент произошел из-за вручения повестки.
"Мы установили, что это видео свежее. Предварительно – инцидент произошел из-за вручения повестки. Подробности инцидента выясняются", – говорится в сообщении.
Что говорят в ТЦК
Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на скандальное видео. Руководством Ивано-Франковского областного ТЦК и СП назначена проверка по этому случаю.
"В сети интернет распространяется видео, где автор обвиняет представителей ТЦК и СП в противоправных действиях в отношении гражданского лица вблизи автомобиля патрульной полиции. Из этого фрагмента видео невозможно понять реальную ситуацию, но пользователи соцсетей уже сделали эмоциональные выводы. Руководством Ивано-Франковского областного ТЦК и СП назначена проверка по этому случаю", – говорится в сообщении.
В ТЦК заявили, что в случае выявления нарушений – виновных привлекут к ответственности.
Скандал с вручением повестки в Одессе
- В феврале 2023 года похожий инцидент произошел в Одессе. В сети появилось видео, на котором несколько военных стоят над лежащим на земле человеком.
- Поблизости собралось немало прохожих, пытавшихся "отбить" мужчину от военных.
- После скандала в ОК "Юг" сообщили, что руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности. С личным составом, привлеченным к процессу вручения повесток, провели дополнительные разъяснительные занятия и тренинги.