Выкручивала руку и душила: в Ивано-Франковске женщина избила супругов за просьбу не курить

В Ивано-Франковске женщина избила супружескую пару из-за замечаний о курении. Теперь она заплатит 850 гривен.

Приговор вынес Ивано-Франковский городской суд. Инцидент произошел вечером 6 июня. Женщина курила в одном из городских подъездов.

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Рядом проходили супруги. Женщине сделали замечание из-за курения, которое "отрицательно влияет на здоровье". В то же время, похоже, леди с сигаретой не хочет быть здоровой, потому что отреагировала агрессивно. Вспыхнул конфликт. В конце концов все закончилось насилием.

Обвиняемая схватила женщину, которая сделала замечание, за руку и начала выкручивать ее. Затем схватила потерпевшую за шею и пыталась ее задушить. Когда муж пытался броситься жене на помощь, он получил удар ногой.

Суд уже рассмотрел дело. Теперь обвиняемая должна заплатить 850 гривен.

В Луцке задержали женщину с ножом

Патрульная полиция Волынской области сообщила, что в Луцке задержали женщину. Она ходила по улицам с ножом и нападала на прохожих. Те обратились к правоохранителям. К счастью, ранить прохожих женщина не успела. Однако сама травмировалась: имела порезы на руках. Женщину доставили на лечение в одно из местных медучреждений.