Вирок ухвалив Івано-Франківський міський суд. Інцидент стався увечері 6 червня. Жінка курила в одному з міських під'їздів.

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Поруч проходило подружжя. Жінці зробили зауваження через куріння, яке "негативно впливає на здоров'я". Водночас, схоже, леді з сигаретою не хоче бути здоровою, бо відреагувала агресивно. Спалахнув конфлікт. Зрештою, все закінчилося насиллям.

Обвинувачена схопипила жінку, яка зробила зауваження, за руку й почала викручувати її. Далі схопила потерпілу за шию та намагалася її задушити. Коли чоловік намагався кинутися дружині на допомогу, він отримав удар ногою.

Суд вже розглянув справу. Тепер обвинувачена має заплатити 850 гривень.

У Луцьку затримали жінку з ножем

Патрульна поліція Волинської області повідомила, що у Луцьку затримали жінку. Вона ходила вулицями з ножем та нападала на перехожих. Ті звернулися до правоохоронців. На щастя, поранити перехожих жінка не встигла. Однак сама травмувалася: мала порізи на руках. Жінку доправили на лікування в один з місцевих медзакладів.