В Изюме погиб спасатель Константин Маляров: его пожарный автомобиль попал под обстрел

Российские военные продолжают совершать ужасающие военные преступления на территории Украины. Так изверги обстреляли авто ГСЧС, которое возвращалось с задания в Изюме. В результате погиб один из спасателей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области. Там подчеркнули, что российские оккупанты неустанно продолжают бить по гуманитарным колоннам, авто и домам гражданских, больницам и машинам скорой и спасателям во время исполнения ими профессиональных обязанностей.

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Погиб во время службы

По информации ГСЧС, вчера, 17 мая, российские изверги расстреляли авто с украинскими спасателями, которые возвращались с тушения пожара во временно оккупированном Изюме. К сожалению, один из спасателей получил ранения, несовместимые с жизнью.

При исполнении служебных обязанностей героически погиб водитель 28 Государственной пожарно-спасательной части 6 отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области старшина службы гражданской защиты Константин Маляров,

– сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Маляров вез побратимов в пожарную часть после выполнения задания. Во время обстрела оккупантов обломки снарядов попали в машину и ранили спасателя.

Осталась жена и дети

Председателю службы гражданской защиты Константину Малярову было всего 39 лет. Отмечается, что у мужчины осталась жена и двое несовершеннолетних детей.

Верим, что все преступления России будут наказаны. Несмотря на все, спасатели остаются верны украинскому народу и стоят на страже безопасности граждан,

– отметили в ГСЧС.

Что известно о Константине Малярове

Константин Маляров родился в 1983 году в городе Изюм. В 2001 году окончил Изюмское профессионально-техническое училище.

В течение 2001-2002 годов служил в Вооруженных силах Украины. С начала 2010 года начал работать в ГСЧС в 28 Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За плечами был большой боевой опыт. В то же время, пользовался авторитетом в коллективе.

Российские преступления против украинцев: последнее

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. Нелюди бьют артиллерией прямо по населенным пунктам. Вчера стало известно, что только за сутки там погибли 2 гражданских, еще 10 ранены.

Кроме того, россияне также били и по Донетчине. Там они привлекли авиабомбы, "Ураганы" и "Искандеры". К сожалению, есть погибшие и раненые. В то же время было разрушено 48 гражданских объектов.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали уже более 652 украинских детей. Из них более 423 детей ранены, а 229, к сожалению, погибли.

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