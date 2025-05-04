На Харьковщине горит лес в результате детонации снарядов: огонь добрался до жилых домов

В Изюмском районе Харьковской области вспыхнул лесной пожар. Он уже охватила площадь 20 гектаров. Власти готовят эвакуацию местных.

К вечеру 4 мая глава ОВА Олег Синегубов сообщил о чрезвычайной ситуации в Изюмском районе. Там загорелся лес из-за детонации боеприпасов, оставленных российскими войсками во время оккупации, передает 24 Канал.

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Что известно

Готовится эвакуация местных жителей, ведь огонь добрался до жилых домов возле леса,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, на месте работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, работники и техника лесхозов.

Из-за сильнейшего ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой.

К слову, в ГСЧС Харьковской области ранее рассказали, что в течение 4 мая территории лесхозов региона продолжается ликвидация 11 пожаров, 5 из которых связаны с вражескими обстрелами.

Служба сообщила, что утром враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской общины Изюмского района. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Краснооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га.

Напомним, что недавно в Житомире произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов, в результате чего закрылись школы.