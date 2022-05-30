В Измаиле облили красной краской памятник российскому палачу Суворову: красноречивые фото

В городе Измаил, что в Одесской области, неизвестные облили красной краской памятник русскому полководцу VXIII века Александру Суворову. Это там сделали уже не в первый раз.

Об очередном проявлении борьбы с прославлением кровавого деятеля царской России стало известно 29 мая. Фото этого идейно мотивированного вандализма обнародовали в одном из одесских телеграм-каналов.

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Памятник отмыли, но сразу закрыли

На фотографиях было видно, что на памятник вылили довольно много краски. В основном она была на торсе Суворова, а также его коне. Однако часть вещества попала на ступеньки у постамента россиянина.



"Обновление" вида памятника Суворову / Фото телеграма "Ху***я Одесса"

Журналисты Общественного связались с мэром города Андреем Абрамченко. Он подтвердил, что памятник обливали краской.



Облитая лестница постамента в Измаиле / Фото телеграма "Ху***я Одесса"

Пока мы не знаем его (памятника – 24 канал) дальнейшей судьбы. Этот памятник является частью культурного наследия, поэтому мы ждем ответа Кабмина о его дальнейшей судьбе,

– отметил Андрей Абрамченко.

Он рассказал, что Суворова уже оттерли, однако этот памятник уже закрыт.



Облитый Суворов в Одесской области / Фото телеграма "Ху***я Одесса"

Как Суворов причастен к Измаилу Как указано в Википедии и на Pslava.info, памятник Суворову был поставлен в Измаиле в 1945 году. То есть в то время, когда начал зарождаться советский культ военных побед. Там он имел особое идеологическое значение. Полководец в 1790 году руководил осадой и штурмом города, когда он еще находился под контролем Турции. Таким образом, идеология хотела напомнить местным, что "русский мир" всегда и всех "освобождает". Во время осады и штурма Измаила погибли 26 тысяч турок. Еще россияне взяли в плен 9 тысяч человек, но более 2 тысяч умерли на следующий день.

Самый кровавый факт биографии Суворова

Больше всего жестокость полководца проявилась, когда он в 1794 году повел русское войско на Прагу. Сначала батареи Суворова начали обстрел укреплений Праги, а затем солдаты пошли на штурм.

Однако битва была только первым этапом. Дальше произошло то, что навсегда очернило репутацию этого полководца и самой Российской империи – "Резня в Праге".

Наши солдаты стреляли в толпу, не разбирая никого. Пронзительный крик женщин и крики детей наводили ужас на душу. "Нет никому пардону!" – кричали наши солдаты и убивали всех, без разницы ни лет, ни пола,

– вспоминал участник этих событий Фон Клуга.

Таким образом, Россия подавляла Польское восстание. А генерал-аншеф Суворов за эту жестокую "спецоперацию" получил высший военный чин – фельдмаршала.



Гравюра XIX века "Резня в Праге" / Изображение Национальной библиотеки Польши

Другие события с имперскими памятниками

11 апреля жители Тернополя заметили, что у них внезапно исчез памятник поэту Пушкину. Впоследствии оказалось, что его официально демонтировали. "Все, что российское, должно быть демонтировано, раз и навсегда "вырвано" и забыто", – отметил мэр города Сергей Надал.

А уже 21 мая исчез с постамента памятник этому российскому шовинисту в Николаеве. Его тоже забрали коммунальные работники. Глава Николаевской ОВА тогда сатирически подметил, что поэт пропал без его ведома.

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