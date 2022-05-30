Про черговий прояв боротьби з уславленням кривавого діяча царської Росії стало відомо 29 травня. Фото цього ідейно-мотивованого вандалізму оприлюднили в одному з одеських телеграм-каналів.

Нещодавно У Латвії вирішили таки знести пам'ятник "визволителям" у Ризі: у Росії – жахлива істерика

Пам'ятник відмили, але й одразу закрили

На світлинах було помітно, що на пам'ятник вилили досить багато фарби. Переважно вона була на торсі Суворова, а також його коні. Проте частина речовини потрапила на сходинки біля постаменту росіянина.



"Оновлення" вигляду пам'ятника Суворову / Фото телеграму "Ху***а Одеса"

Журналісти Суспільного зв'язалися з мером міста Андрієм Абрамченком. Він підтвердив, що пам'ятник обливали фарбою.



Облиті сходи постаменту в Ізмаїлі / Фото телеграму "Ху***а Одеса"

Поки ми не знаємо його (Пам'ятника – 24 канал) подальшої долі. Ця пам'ятка є частиною культурної спадщини, тому ми чекаємо на відповідь Кабміну про її подальшу долю,

– зазначив Андрій Абрамченко.

Він розповів, що Суворова вже відтерли, проте наразі цей пам'ятник вже закритий.



Облитий Суворов на Одещині / Фото телеграму "Ху***а Одеса"

Як цей полководець дотичний до Ізмаїлу



Пам'ятник Суворова поставили в Ізмаїлі у 1945 році. Тобто в час, коли почав зароджуватися радянський культ воєнних перемог.



Там він мав особливе ідеологічне значення. Полководець у 1790 році керував облогою та штурмом міста, коли воно ще перебувало під контролем Туреччини. Таким чином ідеологія хотіла нагадати місцевим, що "русскій мір" завжди та всіх "визволяє".



Під час облоги та штурму Ізмаїлу загинули 26 тисяч турків. Ще росіяни взяли в полон 9 тисяч людей, але понад 2 тисячі померли наступного дня.



Інформація взята з Пам'ятник Суворова поставили в Ізмаїлі у 1945 році. Тобто в час, коли почав зароджуватися радянський культ воєнних перемог.Там він мав особливе ідеологічне значення. Полководець у 1790 році керував облогою та штурмом міста, коли воно ще перебувало під контролем Туреччини. Таким чином ідеологія хотіла нагадати місцевим, що "русскій мір" завжди та всіх "визволяє".Під час облоги та штурмузагинули 26 тисяч турків. Ще росіяни взяли в полон 9 тисяч людей, але понад 2 тисячі померли наступного дня.Інформація взята з Вікіпедії та Pslava.info

Найкривавіший факт біографії Суворова

Найбільше жорстокість полководця проявилася, коли він у 1794 році повів російське на Прагу. Спершу батареї Суворова почали обстріл укріплень Праги, а потім солдати пішли на штурм.

Однак битва була лише першим етапом. Далі сталося те, що назавжди очорнило репутацію цього полководця та самої Російської імперії – "Різанина в Празі".

Наші солдати стріляли в натовп, не розбираючи нікого. Пронизливий крик жінок і крики дітей наводили жах на душу. "Ні нікому пардону!" – кричали наші солдати й вбивали всіх, без різниці ні років, ні статі,

– згадував учасник цих подій Фон Клуга.

Таким чином Росія придушувала Польське повстання. А генерал-аншеф Суворов за цю жорстоку "спецоперацію" отримав вищий військовий чин – фельдмаршала.



Гравюра XIX століття "Різанина в Празі" / Зображення Національної бібліотеки Польщі

Інші події з імперськими пам'ятниками

11 квітня жителі Тернополя помітили, що в них раптово зник пам'ятник поету Пушкіну. Згодом виявилося, що його офіційно демонтували. "Все, що російське, має бути демонтоване, раз і назавжди "вирване" і забуте", – наголосив тоді мер міста Сергій Надал.

А вже 21 травня також зник із постаменту пам'ятник цьому російському шовіністу в Миколаєві. Його теж забрали комунальні працівники. Голова Миколаївської ОВА тоді сатирично підмітив, що поет зник без його відома.

Водночас – Лавров впевнений, що вони воюють із Заходом: дивіться відео