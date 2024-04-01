Тысячи людей требуют отставки Нетаньяху: в Израиле начались масштабные антиправительственные протесты

В Израиле начались масштабные протесты против правительства. Тысячи людей требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, проведения досрочных выборов, а правительство обвиняют в блокировании переговоров по освобождению заложников.

Многотысячный протест начался в воскресенье вечером. Ожидается, что акции продлятся в течение 4 дней.

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Протестующие требуют отставки правительства

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Иерусалима и заполнили площадь возле Кнессета (здания парламента), требуя отставки правительства. В частности, организаторы протестов призвали премьера Нетаньяху, а также его правительство уйти в отставки и провести досрочные выборы в Израиле. Кроме того, протестующие отмечают, что необходимо согласиться на соглашение о заложниках, ведь в Секторе Газа до сих пор находятся в плену 130 человек.

Израильские СМИ отмечают, что эти протесты стали одними из крупнейших с тех пор, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. По приблизительным оценкам, в демонстрациях приняли участие более 100 тысяч человек.

Масштабные протесты в Израиле: смотрите видео

Кроме того, многие протестующие выражают недоверие к Нетаньяху. Так, участники демонстраций возмущаются и скандируют:

"Невероятно, что эту страну, которая была настолько успешной... ведет путем один человек и его приспешники",

"Нам нужны выборы",

"Правительство не имеет доверия общественности. И они хотят принять закон, который позволит каждому пятому избегать службы в армии".

Антиправительственные протесты в Израиле – больше в галерее (Фото Chaim Goldberg, Amos Gil, Avshalom Sassoni, Sam Sokol, Oren Alon)

Протесты продлятся 4 дня

Организаторы заявили, что протесты продлятся в течение 4 дней. Возле здания Кнессета уже установили палаточный городок на 100 мест. Известно, что в антиправительственных митингах также примут участие бывший министр обороны Моше Яалон, экс-заместитель председателя ЦАХАЛ Яир Голан, а также члены семей тех, кто погиб от 7 октября после нападения ХАМАС.

Во время протестов уже возникали столкновения. В частности в сети утверждают, что протестующих забросали яйцами и облили водой. Также известно по меньшей мере об одном задержанном во время протестов. Также полиция заявила, что демонстранты перекрыли одну из дорог, что является незаконным.

Сам Нетаньяху, комментируя возможность проведения досрочных выборов, отмечает, что это, в первую очередь, осчастливит боевиков ХАМАС.

"Это парализовало бы переговоры по освобождению наших заложников и положило бы конец войне до того, как цели будут полностью достигнуты. Первым, кто бы приветствовал это, является ХАМАС, и этим все сказано", – подчеркнул премьер Израиля.