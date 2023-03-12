В Израиле прошла самая крупная в истории акция протеста: на улицы вышли полмиллиона человек

Субботний вечер 11 марта в Израиле прошел бурно. На улицах Израиля прошла самая крупная в истории страны акция протеста.

В митингах приняли участие сотни тысяч человек. Рекордное количество израильтян вышло на улицы в Хайфе, а еще около 200 тысяч присоединились в Тель-Авиве.

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Почему люди массово протестуют

Митинги продолжаются уже 10 дней и проводят против намерений правительства радикально изменить судебную систему.

Правительство Израиля планирует оказать существенное влияние на процесс отбора судей и ограничить право Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

Масштабные протесты в Израиле / Фото Haaretz

Оппозиция убеждает, что эта реформа ослабит демократию в стране, но новоизбранное правительство считает, что действует в интересах избирателей. Так или иначе, протесты продолжаются и люди требуют сохранения независимости судебной системы и защиты демократических ценностей.

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