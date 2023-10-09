В Израиле спасли раненого украинского мальчика, есть данные о возможной гибели 3 украинцев

7 октября ХАМАС напал на Израиль. По состоянию на утро 9 октября известно, что в стране удалось спасти раненого украинского мальчика. Впрочем, есть данные о том, что могли погибнуть уже 3 гражданина нашего государства.

Оперативно о ситуации в Израиле рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко. Соответствующие данные по состоянию на 08:47 9 октября.

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Что известно о раненом украинце

По словам спикера, украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию. Им удалось вывезти из города Сдерот украинского мальчика. Он получил ранения в результате нападения боевиков.

Сейчас мальчик находится в безопасном месте на попечении посольства. Ему уже оказали медицинскую и психологическую помощь.

В то же время поступили сведения о том, что еще два украинца могли погибнуть вблизи Сектора Газа. В настоящее время эту информацию проверяют. Так же ожидают официальное подтверждение того, что мог погибнуть еще один украинец, но уже в самом Секторе Газа.

Известно, что за прошедшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Также фиксируют массовую отмену авиарейсов и ищут способы, чтобы наши земляки могли покинуть Израиль.

По словам Олега Николенко, дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с общиной Украины. Также занимаются проработкой потенциальных эвакуационных маршрутов.

Тем временем в Израиле продолжают сражаться с боевиками ХАМАС. Известно, что военные атаковали командные пункты и штабы.

Израиль бьет по штабам и командным пунктам ХАМАС

По данным израильских военных, поразили:

несколько оперативных военных штабов,

командный центр военно-морских сил ХАМАС,

имущество боевиков в мечети в Джабалии,

объект, используемый разведкой ХАМАС.

Известно, что израильские самолеты атаковали около 150 целей в микрорайоне Саджаи. В общей сложности ЦАХАЛ сбросил 100 тонн боеприпасов.

Израильские военные подчеркивают, что район Саджая используется "как гнездо террористов ХАМАС". И оттуда ведется много действий против Израиля.