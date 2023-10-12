Расстреляли в собственном доме: террористы ХАМАС убили супругов украинских ученых

8 октября палестинские боевики убили именитого украинского ученого Сергея Гредескула и его супругу Викторию. До того как переехать в Израиль, пара проживала в Харькове.

О гибели ученого сообщил его друг, историк и журналист Шимон Бриман, который также переехал в Израиль из Харькова По его словам, террористы ворвались в дом супругов в городе Офаким

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Сергей Гредескул был именитым ученым, доктором физико-математических наук и лауреатом Государственной премии УССР.

Его супруга Виктория была доктором математических наук. Обеим погибшим был 81 год.

Что известно о Сергее Гредескуле

Сергей Гредескул родился в 1942 году. Окончил Харьковский государственный институт. С 1968 года работал в Харьковском физико-техническом институте, а в 1971 году перешел в физико-технический институт низких температур Академии наук УССР – до 1991 года занимал должность старшего научного сотрудника.

Впоследствии получил научную степень доктора физико-математических наук. В 1985 году получил Государственную премию УССР.

В 1991 году переехал в Израиль. С 1992 по 2012 год занимал должность профессора Университета Бен-Гуриона в городе Беер-Шева.

Украинский физик переехал в Израиль в 90-е годы / Фото из соцсетей

Информацию о гибели украинского ученого подтвердили на кафедре физики университета Бен Гурион в Негеве.

Сергей был одним из самых выдающихся физиков, переехавших в Израиль в 90-е годы. Он стал одним из родителей-основателей физики неупорядоченных металлов. Сергей пришел на нашу кафедру в 1991 году и был ее сотрудником до последних дней,

– говорится в сообщении.

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