В Израиле выросло количество погибших украинцев
Источник:Олег Николенко
В Израиле в результате нападения боевиков ХАМАС погибли несколько граждан Украины. По состоянию на 12 октября количество погибших украинцев снова выросло.
Так, в результате войны между ХАМАС и Израилем погибли семь граждан Украины. По информации представителя МИД Олега Николенко, консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел.
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В Израиле 9 украинцев считаются пропавшими без вести
По данным МИД, 9 граждан Украины получили ранения различной степени тяжести. Еще 9 украинцев считаются пропавшими без вести.
Сообщается, что украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.
Сколько украинцев пытаются покинуть Израиль и Сектор Газа
Олег Николенко информирует, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.
На субботу, 14 октября, дипломаты готовят первый эвакуационный рейс в Румынию. Также МИД работает над организацией дополнительных эвакуационных рейсов.
Николенко отметил, что детали будут направлены гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.
Еще около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.
"МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее вытащить наших людей", – сказал Николенко.
Террористы ХАМАС убили супругов украинских ученых
- Палестинские боевики 8 октября убили украинского ученого Сергея Гредескула и его жену Викторию. До того как переехать в Израиль, пара проживала в Харькове.
- По словам историка и журналиста Шимона Бримана, террористы ворвались в дом супругов в городе Офаким. Обоим погибшим был 81 год.
- Информацию о гибели украинского ученого подтвердили на кафедре физики университета Бен-Гуриона в Негеве.
- В то же время в зоне боевых действий удалось спасти раненого украинского мальчика. Ребенку предоставляется медицинское лечение, психологическая поддержка и готовится его возвращение в Украину к родственникам.