В Израиле выросло количество погибших украинцев

В Израиле в результате нападения боевиков ХАМАС погибли несколько граждан Украины. По состоянию на 12 октября количество погибших украинцев снова выросло.

Так, в результате войны между ХАМАС и Израилем погибли семь граждан Украины. По информации представителя МИД Олега Николенко, консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел.

Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

В Израиле 9 украинцев считаются пропавшими без вести

По данным МИД, 9 граждан Украины получили ранения различной степени тяжести. Еще 9 украинцев считаются пропавшими без вести.

Сообщается, что украинское посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности в контексте поиска пропавших.

Сколько украинцев пытаются покинуть Израиль и Сектор Газа

Олег Николенко информирует, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.

На субботу, 14 октября, дипломаты готовят первый эвакуационный рейс в Румынию. Также МИД работает над организацией дополнительных эвакуационных рейсов.

Николенко отметил, что детали будут направлены гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.

Еще около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.

"МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее вытащить наших людей", – сказал Николенко.

Террористы ХАМАС убили супругов украинских ученых