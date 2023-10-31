В Израиле сделали заявление по поводу визита Зеленского

В Израиле идет война против боевиков палестинской организации ХАМАС. Даже в столь непростое время в государстве будут рады видеть украинского лидера.

В Израиле будут рады видеть президента Украины. Там ожидают его визит.

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Израиль ценит поддержку

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сказал, что государство ожидает Владимира Зеленского.

Мы надеемся, что президент Зеленский приедет в Израиль, мы ждем его в Израиле, будем рады его видеть,

– сказал Бродский.

Посол сказал, что руководство Израиля ценит поддержку Украины. Также он отметил, что в Украине не было митингов в поддержку ХАМАСа.

Ранее СМИ писали, что Зеленскому отказали в визите