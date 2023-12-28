Вместо полосы для посадки – на реку: в Якутии самолет с пассажирами промахнулся и сел на воду

В России пилоты промахнулись и посадили самолет на замерзшую реку. На борту находились 34 человека, среди которых четверо членов экипажа.

Инцидент произошел в Якутии. Как сообщают российские телеграм-каналы, не смогли усадить самолет пилоты "Полярных авиалиний", сообщает 24 Канал.

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Пилоты промахнулись мимо взлетно-посадочной полосы

Пилоты пассажирского самолета Ан-24 промахнулись и усадили борт на замерзшую реку в Якутии. Как сообщают в сети, экипаж борта промахнулся мимо взлетно-посадовой полосы в аэропорту "Зырянка".

Известно, что на борту Ан-24 было 30 пассажиров, а также 4 члена экипажа. Самолет выполнял рейс по маршруту Якутск – Зырянка – Среднеколымск. Российские СМИ утверждают, что пилоты "просто не увидели" взлетно-посадочную полосу, поэтому посадили самолет на замерзшую реку Колыму.

О пострадавших в росСМИ не сообщалось.

В России массовые проблемы с авиацией

Сколько бы в России ни говорили, что санкции Запада якобы "неощутимы" и "бездействуют", впрочем, реальное положение вещей демонстрирует совсем иную реальность. Особенно страдает от санкций российская авиация.

Да, от 1 до 9 декабря в России совершили экстренную посадку 11 самолетов. Это происходило из-за того, что борта выходили из строя. К примеру, самолет Airbus А319-111 авиакомпании "Россия" 9 декабря совершил аварийную посадку в Минеральных водах. Произошло это из-за разгерметизации салона. Вылетел борт из Санкт-Петербурга со 111 людьми.

И таких случаев много. В частности, только в декабре у российских самолетов отказывали системы управления, загорались двигатели, переставал работать автопилот, а также возникали проблемы с шасси и закрылками.