Інцидент стався у Якутії. Як повідомляють російські телеграм-канали, не змогли посадити літак пілоти "Полярних авіаліній", повідомляє 24 Канал.

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Пілоти промахнулися повз злітно-посадкову смугу

Пілоти пасажирського літака Ан-24 промахнулися й посадили борт на замерзлу річку в Якутії. Як повідомляють у мережі, екіпаж борта промахнувся повз злітно-посадову смугу в аеропорту "Зирянка".

Відомо, що на борту Ан-24 було 30 пасажирів, а також 4 членів екіпажу. Літак виконував рейс за маршрутом Якутськ – Зирянка – Середньоколимськ. Російські ЗМІ стверджують, що пілоти "просто не побачили" злітно-посадкову смугу, тому посадили літак на замерзлу річку Колиму.

Про постраждалих у росЗМІ не повідомлялося.

У Росії масові проблеми з авіацією

Скільки б у Росії не говорили, що санкції Заходу буцімто "невідчутні" та "не діють", втім реальний стан речей демонструє зовсім іншу реальність. Особливо страждає від санкцій російська авіація.

Так, від 1 до 9 грудня у Росії здійснили екстрену посадку 11 літаків. Це ставалося через те, що борти виходили з ладу. До прикладу, літак Airbus А319-111 авіакомпанії "Росія" 9 грудня здійснив аварійну посадку в Мінеральних водах. Сталося це через розгерметизацію салону. Вилетів борт із Санкт-Петербурга зі 111 людьми.

І таких випадків чимало. Зокрема, лише у грудні у російських літаків відмовляли системи управління, спалахували двигуни, переставав працювати автопілот, а також виникали проблеми з шасі та закрилками.