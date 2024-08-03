В Японии американский военный вертолет совершил аварийную посадку

В Японии на рисовое поле упал военный вертолет США. На борту находилось 12 человек.

Произошел инцидент в субботу, 3 августа. Потом вертолет взлетел самостоятельно.

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Вероятной причиной приземления была неисправность

Американский военный вертолет упал на рисовое поле к юго-западу от Токио в городе Эбина префектуры Канагава. Полиция получила сообщение об инциденте в 10:55.

Предварительно ни повреждений в городе, ни пострадавших нет.

Вертолет, экипаж которого состоял из 12 человек и имел маркировку ВМС, снова взлетел примерно через 1 час 40 минут,

– пишет Reuters.

Вооруженные силы США причиной аварийного приземления назвали неисправность двигателя, но не предоставили дополнительных объяснений. "На звонки ВМС США в Японии с просьбой получить комментарии не ответили", – добавили в издании.