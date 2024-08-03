Стався інцидент у суботу, 3 серпня. Згодом гелікоптер злетів самостійно.

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Ймовірною причиною приземлення була несправність

Американський військовий гелікоптер впав на рисове поле на південний захід від Токіо у місті Ебіна префектури Канагава. Поліція отримала повідомлення про інцидент до 10:55.

Попередньо ані пошкоджень у місті, ані постраждалих немає.

Вертоліт, екіпаж якого складався з 12 осіб і мав маркування ВМС, знову злетів приблизно через 1 годину 40 хвилин,

– пише Reuters.

Збройні сили США причиною аварійного приземлення назвали несправність двигуна, але не надали додаткових пояснень. "На дзвінки ВМС США в Японії з проханням отримати коментарі не відповіли", – додали у виданні.