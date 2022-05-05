В экопарке Фельдмана при эвакуации животных погиб 15-летний парень: он помогал родителям

Сегодня, 5 мая, во время эвакуации африканских буйволов из экопарка Фельдмана в Харьковской области под обстрел попала команда сотрудников и волонтеров. Погиб несовершеннолетний юноша.

Россияне бьют по гражданской инфраструктуре. Сегодня в очередной раз оккупанты обстреляли находящийся в Харьковской области "Фельдман ЭкоПарк". Под обстрелы попала команда сотрудников и волонтеров экопарка. Об этом сообщил владелец экопарка Александр Фельдман в своем фейсбуке.

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Люди пытались эвакуировать африканских буйволов в безопасное место, а попали под вражеский обстрел. В результате погиб несовершеннолетний юноша. Ему было всего 15 лет. Парень помогал родителям в кормлении и эвакуации животных из экопарка.

Также два человека получили тяжелые ранения. Александр Фельдман сообщил, что сейчас за жизнь пострадавших борются врачи.

Светлая память герою! Это уже шестая жертва из нашей команды,

– написал Фельдман.

Ситуация в экопарке:

Изверги неоднократно обстреливали этот экопарк. Парк почти уничтожен, вольеры и вся инфраструктура разрушены.

В начале апреля "Фельдман ЭкоПарк" попал под вражеский обстрел. Были повреждены вольеры животных. Поэтому администрация парка организовала эакуацию друзей наших меньших в безопасные места. Среди спасенных животных: четыре орангутанга, десять шимпанзе, два льва, три тигра и три ягуара. Также в Харьковский зоопарк привезли уцелевшие вольеры для животных.

Мародерству россиян нет предела. В ночь на 9 апреля оккупанты обокрали животных из Харьковского "Фельдмана ЭкоПарк". У зверей забрали морковь, свеклу и капусту.

Множество животных разбежались из-за разрушенных вольеров. В частности, в сети распространяли видео с дикобразом, который сам спустился в бомбоубежище к людям.

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Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибшего.