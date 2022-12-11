Пришлось отключить один из энергоблоков: какая ситуация на украинских АЭС

В субботу, 10 декабря, один из энергоблоков-тысячников (ВВЭР-1000) Энергоатома был отключен от сети для устранения замечания трансформатора тока резервной защиты.

Замечания были устранены. Энергоблок подключили к электросети в воскресенье, 11 декабря, в 02:43.

Достойно внимания Где самый большой дефицит электроэнергии: Зеленский назвал регионы

Отключение одного из реакторов на АЭС

В Энергоатоме отмечают, что в настоящее время заканчивается возобновляемый ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000, который получил повреждения в результате обстрелов энергетической инфраструктуры Украины 23 ноября 2022 года. В ближайшие дни его тоже подсоединят к сети.

Для обеспечения потребностей населения и экономики страны все остальные энергоблоки отечественных АЭС, за исключением временно захваченной Запорожской станции, работают на максимальной мощности. ЗАЭС, включение которой постоянно блокируется россиянами, потребляет около 100 МВт электроэнергии на собственные нужды энергосистемы Украины.

Какая ситуация с энергоснабжением в Украине

Напомним, что после последних массированных ракетных атак врага дефицит электроэнергии наблюдается почти во всех регионах нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с аварийными и стабилизационными отключениями сталкиваются больше всего жители Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областей и города Киева.

Отметим, что крайне тяжелая ситуация в Одесской области. В ночь на 10 декабря атаковали дронами энергетический объект в Одессе В результате полностью без света остался областной центр. Подавали электроэнергию только к объектам критической инфраструктуры.

Больше всего пострадала именно Одесса и территориальные общины Одесского района. Что касается остальной области, то ситуацию удалось максимально удержать.