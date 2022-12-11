Зауваження були усунуті. Енергоблок під'єднали до електромережі у неділю, 11 грудня, о 02:43.

Варте уваги Де найбільший дефіцит електроенергії: Зеленський назвав регіони

Відключення одного з реакторів на АЕС

В Енергоатомі зазначають, що наразі закінчується поновлювальний ремонт ще одного енергоблоку ВВЕР-1000, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України 23 листопада 2022 року. Найближчими днями його теж під'єднають до мережі.

Наразі для забезпечення потреб населення й економіки країни всі інші енергоблоки вітчизняних АЕС, за винятком тимчасово захопленої Запорізької станції, працюють на максимальній потужності. ЗАЕС, включення якої постійно блокується росіянами, споживає близько 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Яка ситуація з енергопостачанням в Україні

Нагадаємо, що після останніх масованих ракетних атак ворога, дефіцит електроенергії спостерігається майже у всіх регіонах нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що з аварійними та стабілізаційними відключеннями стикаються найбільше жителі Львівської, Вінницької, Київської, Тернопільської, Сумської, Закарпатської, Житомирської, Хмельницької областей та міста Києва.

Зазначимо, що вкрай тяжка ситуація на Одещині. У ніч проти 10 грудня атакували дронами енергетичний об'єкт в Одесі. Внаслідок цього повністю без світла залишився обласний центр. Подавали електроенергію лише до об'єктів критичної інфраструктури.

Найбільше постраждала саме Одеса й територіальні громади Одеського району. Що стосується решти області, то ситуацію вдалося максимально втримати.

Зверніть увагу! Укренерго знизило лімітні потужності для багатьох областей. 24 канал розповідає, які обмеження діють в регіонах.