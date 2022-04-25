В Энергодар удалось доставить более 20 тонн груза для работы атомной и тепловой электростанций

Над энергетической безопасностью Запорожья активно работает не только Украина, но и партнеры. Совместными усилиями удалось собрать большой груз, необходимый для работы электростанций.

На Пасху 24 апреля в Энергодар удалось доставить важный гуманитарный и технический груз. Общий объем помощи составил более 20 тонн.

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Что доставили в Энергодар

Сообщается, что в Энергодар прибыл груз, необходимый для работы атомной и тепловой электростанций. Кроме того, в город доставили горючее, необходимое для коммунальщиков, аварийных бригад и спасателей.

Кроме того, в Энергодар привезли важные медикаменты и адресные посылки.

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